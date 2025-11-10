Скидки
Кафанов: хочется, чтобы Сафонову дали сыграть в «ПСЖ» — тогда он встанет надолго

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Хочется, чтобы Матвею Сафонову дали сыграть хотя бы одну-две игры, чтобы он почувствовал игровой ритм. Тогда он тоже встанет надолго», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В нынешнем сезоне Сафонов является сменщиком Люка Шевалье в клубе и не провёл ни одного матча в составе парижан.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал в сборную четырёх голкиперов: Максима Бориско из калининградской «Балтики», Виталия Гудиева («Акрон»), игрока французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова и вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева.

Сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Встречи пройдут на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и Сочи на стадионе «Фишт».

