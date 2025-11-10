Скидки
Арбитр Федотов объяснил, почему Карасёв не назначил пенальти «Зениту» за момент с Педро

Арбитр Федотов объяснил, почему Карасёв не назначил пенальти «Зениту» за момент с Педро
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и «Зенит» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    

«На седьмой минуте Карасёв верно не назначил 11-метровый в ворота «Крыльев Советов». Ахметов в своей штрафной вступил в единоборство с Педро. Он укрывал мяч корпусом и ногой, после чего произошло падение игрока «Зенита». Некоторые посчитали, что это фол, поскольку Ахметов выставил «шлагбаум» для футболиста атаки. Но игрок обороны имеет право защищать пространство и выставлять ногу в сторону — это не работает, как в атаке, когда нападающий ищет контакта. По всем рекомендациям департамента это верное решение Карасёва», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На данный момент «Крылья Советов» с 14 очками находятся на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с 30 очками располагается на третьей строчке.

