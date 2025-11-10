Скидки
«Отваливаются только три арбитра». Игорь Федотов подвёл итоги судейства в первом круге РПЛ

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов подвёл итоги судейства в первом круге Мир Российской Премьер-Лиги.

«Очень большой плюс по сравнению с прошлым годом. Сейчас отваливаются только три арбитра — Чебан, Казарцев и Целовальников, у которых оценка ниже 8,0. Среди них судья ФИФА, что, конечно, нонсенс.

Для департамента плюс, что на первых местах находятся Танашев, который первый год в РПЛ, Буланов, который был недооценён раньше. Также высоко Сараев, Егоров, Чистяков. Левников подтянулся, хотя начал сезон не очень. Всё хорошо. Главное, что молодые арбитры показывают класс. А всё остальное — рабочие моменты. Никто никому голову не откручивает. Департамент работает, и эта работа видна. Меня она устраивает, так что ничего страшного, как говорит Семак, на самом деле нет. Для меня показатель — оценки, они не надуманы. Танашев на первом месте — тоже показатель. А на остальное нет смысла обращать внимание», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

