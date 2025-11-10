Конте раскритиковал игроков «Наполи» после матча с «Болоньей» — La Repubblica
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте в жёсткой форме раскритиковал игроков своей команды после поражения в матче 11-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (0:2), сообщает La Repubblica.
Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Даллинга – 50' 2:0 Лукуми – 66'
В раздевалке произошла напряжённая перепалка, в ходе которой состоялся обмен резкими словами, особенно в адрес лидеров команды.
Ожидается, что на этой неделе Конте встретится с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, чтобы обсудить игровые проблемы команды.
В этом сезоне «Наполи» проиграл пять матчей во всех турнирах: три – в Серии А и два – в Лиге чемпионов.
После 11 сыгранных встреч в чемпионате Италии «Наполи» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Интера» и «Ромы» на два очка.
