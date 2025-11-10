Три футболиста Аргентины не сыграют в матче с Анголой из-за отсутствия вакцин — TyC Sports

Футболисты мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес, Джулиано Симеоне и Науэль Молина не сыграют за за сборную Аргентины в товарищеском матче с Анголой, который состоится 14 ноября в Луанде, сообщает TyC Sports.

Игроки мадридского клуба не оформили необходимые медицинские документы, связанные с вакцинацией от жёлтой лихорадки, для въезда в эту африканскую страну.

Сборная Аргентины набрала 38 очков и заняла первое место в группе южноамериканского отбора ЧМ-2026. Аргентинцы опередили ближайших преследователей из Эквадора на девять очков.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Сроки проведения: 11 июня – 19 июля.