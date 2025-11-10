Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ты человек-заголовок». Шмейхель и Каррагер порассуждали о лучшем вратаре мира

«Ты человек-заголовок». Шмейхель и Каррагер порассуждали о лучшем вратаре мира
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный датский вратарь Петер Шмейхель и звезда «Ливерпуля» прошлых лет Джейми Каррагер выбрали лучшего вратаря мира из предложенной им тройки, в которую входили Тибо Куртуа, Джанлуиджи Доннарумма и Алисон Бекер.

«Нет такого, чтобы кто-то был лучшим. Все они абсолютно выдающиеся, фантастические. И я думаю, что, когда вы оцениваете вратарей, важно не то, что они делают за доли секунды или индивидуально, или как это смотрится, а то, какой вклад они вносят в команду.

Раздражён на себя за то, что в прошлый раз, когда зашёл такой же разговор, я обошёлся без Доннаруммы. То, как он выдвигается на каждый кросс, так не делает ни один вратарь в мировом футболе. Куртуа сделал восемь сейвов в игре с «Ливерпулем». Это очень много, однако на таком уровне он сильно помогает команде. Конечно, матч они проиграли, но всего 0:1, а могли с гораздо большим счётом. Он удержал команду в игре. Алисон же сейчас выбыл.

Действительно трудно сказать, кто лучший, потому что я не думаю, что есть один человек, который просто впишется в любую команду и будет фантастичен там», — сказал Шмейхель в эфире CBS Sports.

При этом, Каррагер, в отличие от Шмейхеля, назвал своего кандидата:

«Это Куртуа. В конце концов, мы же пришли к этому, не так ли?» — заявил англичанин.

На что Петер ответил в шутливой манере:

«Ты человек-заголовок. Так и вижу текст, его содержание», — сказал Шмейхель.

Материалы по теме
Официально
«Реал» объявил о травме Тибо Куртуа перед паузой на матчи сборных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android