«Ты человек-заголовок». Шмейхель и Каррагер порассуждали о лучшем вратаре мира

Легендарный датский вратарь Петер Шмейхель и звезда «Ливерпуля» прошлых лет Джейми Каррагер выбрали лучшего вратаря мира из предложенной им тройки, в которую входили Тибо Куртуа, Джанлуиджи Доннарумма и Алисон Бекер.

«Нет такого, чтобы кто-то был лучшим. Все они абсолютно выдающиеся, фантастические. И я думаю, что, когда вы оцениваете вратарей, важно не то, что они делают за доли секунды или индивидуально, или как это смотрится, а то, какой вклад они вносят в команду.

Раздражён на себя за то, что в прошлый раз, когда зашёл такой же разговор, я обошёлся без Доннаруммы. То, как он выдвигается на каждый кросс, так не делает ни один вратарь в мировом футболе. Куртуа сделал восемь сейвов в игре с «Ливерпулем». Это очень много, однако на таком уровне он сильно помогает команде. Конечно, матч они проиграли, но всего 0:1, а могли с гораздо большим счётом. Он удержал команду в игре. Алисон же сейчас выбыл.

Действительно трудно сказать, кто лучший, потому что я не думаю, что есть один человек, который просто впишется в любую команду и будет фантастичен там», — сказал Шмейхель в эфире CBS Sports.

При этом, Каррагер, в отличие от Шмейхеля, назвал своего кандидата:

«Это Куртуа. В конце концов, мы же пришли к этому, не так ли?» — заявил англичанин.

На что Петер ответил в шутливой манере:

«Ты человек-заголовок. Так и вижу текст, его содержание», — сказал Шмейхель.