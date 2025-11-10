Скидки
Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» Махачкала — ЦСКА

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» Махачкала — ЦСКА
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и ЦСКА (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 76'    

«На 37-й минуте Левников правильно не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА. Игровая ситуация, несложная. На 60-й минуте не показал очевидную жёлтую карточку Кисляку за грубую игру — тот применял руки в борьбе за мяч. А карточка была бы четвёртой — он пропустил бы матч со «Спартаком».

На 90+4-й минуте Левников верно не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА. Рука была ненаказуемая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На данный момент махачкалинское «Динамо» с 14 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.

