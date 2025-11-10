Скидки
«Фенербахче» подал жалобу в УЕФА из-за судейства в матче с «Викторией»

«Фенербахче» подал жалобу в УЕФА из-за судейства в матче с «Викторией»
«Фенербахче» подал официальную жалобу в УЕФА по поводу действий нидерландского арбитра Алларда Линдхута, который не назначил пенальти в ворота «Виктории Пльзень» во встрече 4-го тура общего этапа Лиги Европы (0:0).

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Окончен
0 : 0
Фенербахче
Стамбул, Турция

«Наш клуб официально обратился в УЕФА по поводу решений арбитра матча Алларда Линдхута во встрече с ФК «Виктория Пльзень». В нашем обращении мы просим УЕФА с необходимой серьёзностью и срочностью расследовать инциденты, учитывая стиль руководства арбитра на протяжении всего матча и непосредственное влияние его ошибочных решений на результат встречи. Процесс официально инициирован УЕФА, и информация о ходе разбирательства будет доведена до сведения общественности», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

После четырёх сыгранных матчей в Лиге Европы «Фенербахче» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав семь очков.

