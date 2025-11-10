«Барселона» поздравила Гвардиолу с 1000-й игрой в тренерской карьере

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы разгромил «Ливерпуль» в 11-м туре АПЛ. Это игра стала 1000-й в карьере тренера. «Барселона», с которой специалист работал ранее, поздравила его с достижением данной отметки.

«Вы являетесь частью нашей истории и всегда ею будете. Поздравляем с 1000-м матчем в тренерской карьере!» — сказано на станице каталонцев в соцсетях.

На протяжении своей карьеры Гвардиола также работал в «Барселоне» и в «Баварии». С каталонцами специалист трижды становился чемпионом Испании, два раза брал Кубок страны и трижды — национальный Суперкубок. Работая с сине-гранатовыми, тренер также дважды выиграл Лигу чемпионов, взял два Суперкубка УЕФА и два трофея клубного чемпионата мира.

С мюнхенцами Гвардиола три раза стал чемпионом Германии, дважды завоевал Кубок страны, а также выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С «горожанами» Хосеп шесть раз стал чемпионом Англии, взял два Кубка Англии, четыре Кубка лиги и три Суперкубка страны. Помимо этого, с командой из Манчестера специалист выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.