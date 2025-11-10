Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Реала»: удивительно, что такой человек, как Анчелотти, так к нам относился

Экс-защитник «Реала»: удивительно, что такой человек, как Анчелотти, так к нам относился
Комментарии

Центральный защитник «Комо» Хакобо Рамон, летом этого года перешедший в итальянский клуб из мадридского «Реала», рассказал, какую поддержку ему оказывал экс главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Он даже защищал меня на пресс-конференциях. Я ему за это невероятно благодарен. Карло был общительным, дружелюбным, шутил с нами… Удивительно, что такой человек, как он, так к нам относился», — приводит слова Рамона AS.

Рамон находился в системе «Реала» с 2013 года. Он выступал за молодёжные команды «Королевского клуба», а также за вторую команду «сливочных». В 2025 году центральный защитник дебютировал за первую команду «Реала».

Напомним, Карло Анчелотти в данный момент возглавляет сборную Бразилии.

Материалы по теме
Анчелотти может не взять Неймара на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android