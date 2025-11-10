Экс-защитник «Реала»: удивительно, что такой человек, как Анчелотти, так к нам относился

Центральный защитник «Комо» Хакобо Рамон, летом этого года перешедший в итальянский клуб из мадридского «Реала», рассказал, какую поддержку ему оказывал экс главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Он даже защищал меня на пресс-конференциях. Я ему за это невероятно благодарен. Карло был общительным, дружелюбным, шутил с нами… Удивительно, что такой человек, как он, так к нам относился», — приводит слова Рамона AS.

Рамон находился в системе «Реала» с 2013 года. Он выступал за молодёжные команды «Королевского клуба», а также за вторую команду «сливочных». В 2025 году центральный защитник дебютировал за первую команду «Реала».

Напомним, Карло Анчелотти в данный момент возглавляет сборную Бразилии.