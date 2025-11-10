Нагельсман — о тер Штегене: надеемся, он скоро станет основным вратарём

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о процессе восстановления после травмы вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.

«Мы все рады, что тер Штеген почти восстановился. Надеемся, он скоро станет основным вратарём. В этом случае мы сможем продолжить реализацию нашего плана, как и ожидалось. В противном случае нам придётся пересмотреть ситуацию с вратарями», — приводит слова Нагельсмана Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Футболист получил травму спины в июле и находится на завершающем этапе своей реабилитации.

За сборную Германии вратарь выступает с 2012 года. За это время он сыграл 44 матча.