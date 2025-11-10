Катарский «Аль-Садд» улучшил предложение о сотрудничестве с Манчини — Романо

«Аль-Садд» из чемпионата Катара надеется пригласить Роберто Манчини на пост главного тренера команды. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По данным источника, катарская команда активно работает над приглашением Манчини в клуб, «Аль-Садд» улучшил условия предложения о сотрудничестве со специалистом. Переговоры сторон продолжаются.

Манчини в качестве футболиста выступал за «Болонью», «Сампдорию» и «Лацио». В роли тренера он работал в «Лацио», «Интере», «Манчестер Сити», «Галатасарае» и «Зените» в сезоне-2017/2018. Со сборной Италии специалист выиграл чемпионат Европы в 2020 году.