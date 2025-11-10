Скидки
Тренер молодёжной сборной России ответил, почему Зорин вернулся в расположение «Спартака»

Тренер молодёжной сборной России ответил, почему Зорин вернулся в расположение «Спартака»
Комментарии

Тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о состоянии здоровья 21-летнего полузащитника московского «Спартака» Даниила Зорина.

«Зорин снова испытывает дискомфорт в ахилле. Было принято решение отправить его в расположение клуба», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Молодёжной сборной России предстоит сыграть на товарищеском турнире в Кыргызстане. Встречи состоятся 12, 15 и 18 ноября. Соперники будут представлены командами U23.

