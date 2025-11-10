Иван Игнатьев — о зарубежной карьере: иностранцы в России должны ценить отношение к ним

Нападающий «Оренбурга» Иван Игнатьев, ранее выступавший в Сербии, Армении и Алжире, заявил, что к россиянам-легионерам за рубежом относятся прохладнее, чем к легионерам в РПЛ.

— Если не брать футбол, какой опыт ты приобрёл за время карьеры за рубежом?

— Точно могу сказать, что уровень отношения к иностранцам в России на каком-то другом, запредельно космическом уровне. В других странах к нам такого отношения нет, поэтому считаю, что иностранцы, которые приезжают сюда, должны это ценить. Отношение не то чтобы холодное, но в плане быта есть безразличие. Там ты должен всё решать сам, как взрослый человек. Это правильно с одной стороны, но в этом плане иностранцам в России помогают очень сильно», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в России, помимо «Оренбурга», 26-летний Игнатьев также защищал цвета «Сочи», «Локомотива», «Крыльев Советов», «Рубина» и «Краснодара».