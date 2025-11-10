Около 600 футболистов в Турции вызваны на допрос по делу о ставках — Turkiye

В Турции около 600 футболистов были вызваны на допрос в полицию по делу о ставках на футбольные матчи, сообщает местное издание Turkiye.

По сведениям источника со ссылкой на данные следствия, футболисты, тренеры и менеджеры делали ставки на нелегальных сайтах, действующих в Албании, Болгарии и непризнанном Северном Кипре.

Ранее президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что дисциплинарный комитет отстранил 149 арбитров из-за участия в ставках на футбольные встречи. Турецкая прокуратура выдала ордеры на арест 21 человека, включая 17 судей и президента одного из ведущих футбольных клубов страны. По данным главной прокуратуры Стамбула, в ходе скоординированных утренних рейдов в Стамбуле и 11 других провинциях были задержаны по меньшей мере 18 подозреваемых, имена которых не называются.