Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» объявила об увольнении главного тренера Юрича

«Аталанта» объявила об увольнении главного тренера Юрича
Комментарии

Футбольный клуб «Аталанта» объявил об увольнении Ивана Юрича с поста главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.

Также тренерский штаб команды покинули Маттео Паро, Мигел Велозу, Паоло Барберо, Степан Остоич и Микеле Ореккьо.

Юрич занял пост главного тренера «Аталанты» летом 2025 года, после ухода Джан Пьеро Гасперини в «Рому».

В последних восьми матчах высшего дивизиона Италии команда набрала всего шесть очков. Клуб уступил «Удинезе» (0:1) и «Сассуоло» (0:3), а также шесть раз сыграл вничью.

После 11 туров в итальянской Серии А «Аталанта» набрала 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Аталанта» со счётом 0:3 проиграла дома «Сассуоло» в матче Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android