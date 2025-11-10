«Аталанта» объявила об увольнении главного тренера Юрича

Футбольный клуб «Аталанта» объявил об увольнении Ивана Юрича с поста главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.

Также тренерский штаб команды покинули Маттео Паро, Мигел Велозу, Паоло Барберо, Степан Остоич и Микеле Ореккьо.

Юрич занял пост главного тренера «Аталанты» летом 2025 года, после ухода Джан Пьеро Гасперини в «Рому».

В последних восьми матчах высшего дивизиона Италии команда набрала всего шесть очков. Клуб уступил «Удинезе» (0:1) и «Сассуоло» (0:3), а также шесть раз сыграл вничью.

После 11 туров в итальянской Серии А «Аталанта» набрала 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.