Главная Футбол Новости

Два игрока «Сочи» включены в список лучших футболистов 15-го тура РПЛ

Мир Российская Премьер-Лига опубликовала список из семи лучших футболистов по итогам 15-го тура. В него вошли два игрока «Сочи»: вратарь Александр Дёгтев и нападающий Михаил Игнатов.

В прошедшем туре сочинцы уступили «Ростову» со счётом 0:1. Александр Дёгтев совершил в этой игре три сейва, а на Михаиле Игнатове соперники нарушили правила семь раз. В следующем туре «Сочи» 21 ноября сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном».

По итогам 15 туров сочинцы с восемью очками находятся на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. На 14-м месте располагается «Оренбург» с 11 очками.

