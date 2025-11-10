Палладино может возглавить «Аталанту» — Романо

Раффаэле Палладино рассматривается как один из основных кандидатов на пост главного тренера «Аталанты» после увольнения с этого поста хорватского специалиста Ивана Юрича, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Раффаэле Палладино в прошлом сезоне успешно работал с «Фиорентиной», но покинул свой пост летом после разногласий с руководством клуба. Как и Юрич, он считается учеником Джан Пьеро Гасперини. Оба играли под его руководством в «Дженоа».

В последних восьми матчах высшего дивизиона Италии команда из Бергамо набрала всего шесть очков. Клуб уступил «Удинезе» (0:1) и «Сассуоло» (0:3), а также шесть раз сыграл вничью.

После 11 туров в итальянской Серии А «Аталанта» набрала 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.