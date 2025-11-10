Голкипер «Динамо» Расулов: у нас нет иерархии вратарей — каждый готовится и хочет играть

Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов заявил, что в клубе здоровая конкуренция на позиции первого номера.

«Думаю, иерархии вратарей в «Динамо» нет. Только сейчас восстановился от травмы Андрей Лунёв, Игорь Лещук выдал хорошую игру с «Зенитом» в Кубке. У нас нет первого, второго и третьего номера на позицию голкипера — все готовятся, идёт конкуренция. И каждый показывает себя, хочет играть. Особенной ротации у нас нет: кто-то играет в чемпионате, кто-то — в Кубке. Это нормально, так почти у всех команд», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, команда Валерия Карпина завершила первый круг текущего сезона РПЛ на 10-м месте с 17 очками.