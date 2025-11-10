Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Динамо» Расулов: у нас нет иерархии вратарей — каждый готовится и хочет играть

Голкипер «Динамо» Расулов: у нас нет иерархии вратарей — каждый готовится и хочет играть
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов заявил, что в клубе здоровая конкуренция на позиции первого номера.

«Думаю, иерархии вратарей в «Динамо» нет. Только сейчас восстановился от травмы Андрей Лунёв, Игорь Лещук выдал хорошую игру с «Зенитом» в Кубке. У нас нет первого, второго и третьего номера на позицию голкипера — все готовятся, идёт конкуренция. И каждый показывает себя, хочет играть. Особенной ротации у нас нет: кто-то играет в чемпионате, кто-то — в Кубке. Это нормально, так почти у всех команд», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, команда Валерия Карпина завершила первый круг текущего сезона РПЛ на 10-м месте с 17 очками.

Материалы по теме
«Динамо» выдало худший первый круг РПЛ за шесть лет
Истории
«Динамо» выдало худший первый круг РПЛ за шесть лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android