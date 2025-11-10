Карпин поздравлял Глебова с юбилеем, Умяров забивал. Лучшие фото тренировки сборной России

10 ноября сборная России по футболу начала учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. Подопечные Валерия Карпина готовятся к двум товарищеским матчам. 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге они сыграют со сборной Перу, а 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» – с командой Чили.

Футболисты сборной России начали тренировку на поле с праздничного коридора для полузащитника Кирилла Глебова, которому сегодня исполняется 20 лет.

Лучшие кадры тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему некоторые футболисты отсутствуют на тренировке сборной.

«Баринов не приезжал в расположение сборной. Сильянов приезжал, но определили, что он нам не помощник из-за здоровья. Сафонов прилетит в Санкт-Петербург. Комличенко, Черников, Садулаев и Литвинов с микроповреждениями. Им дали паузу», — сказал Карпин.