Защитник ЦСКА Абдулкадыров: недоволен собой, хочется играть больше и лучше

Защитник ЦСКА и молодёжной сборной России Джамалутдин Абдулкадыров поделился мнением о своём нынешнем уровне игры за армейцев.

— Довольны ли своей игрой в ЦСКА?

— Недоволен собой. Можно прогрессировать, хочется играть больше и лучше.

— Опытные игроки помогают адаптироваться?

— Конечно, более опытные партнёры помогают новичкам. Адаптация проходит быстрее.

— Поднимает ли место в турнирной таблице эмоциональный фон команды?

— Эмоциональный фон поднимает, что мы из трёх игр выиграли три. Мы поднимаемся в турнирной таблице. А место будем смотреть в конце сезона.

— Говорят ли в клубе о месте в чемпионате?

— Каждый спортсмен хочет побеждать. Мы должны прибавлять от мачта к матчу.

— Как вам работа с Фабио Челестини?

— У него немного другой подход. Он разговаривает на другом языке, для меня это ново. Тренировки чуть другие, добавилась интенсивность, — передаёт слова Абдулкадырова «Матч ТВ».