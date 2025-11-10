Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Абдулкадыров: недоволен собой, хочется играть больше и лучше

Защитник ЦСКА Абдулкадыров: недоволен собой, хочется играть больше и лучше
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА и молодёжной сборной России Джамалутдин Абдулкадыров поделился мнением о своём нынешнем уровне игры за армейцев.

— Довольны ли своей игрой в ЦСКА?
— Недоволен собой. Можно прогрессировать, хочется играть больше и лучше.

— Опытные игроки помогают адаптироваться?
— Конечно, более опытные партнёры помогают новичкам. Адаптация проходит быстрее.

— Поднимает ли место в турнирной таблице эмоциональный фон команды?
— Эмоциональный фон поднимает, что мы из трёх игр выиграли три. Мы поднимаемся в турнирной таблице. А место будем смотреть в конце сезона.

— Говорят ли в клубе о месте в чемпионате?
— Каждый спортсмен хочет побеждать. Мы должны прибавлять от мачта к матчу.

— Как вам работа с Фабио Челестини?
— У него немного другой подход. Он разговаривает на другом языке, для меня это ново. Тренировки чуть другие, добавилась интенсивность, — передаёт слова Абдулкадырова «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Леванте» отклонил предложение ЦСКА по трансферу нападающего — Джейкобс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android