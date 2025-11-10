Скидки
Валерий Карпин прокомментировал скандал с участием форварда «Динамо» Муми Нгамалё

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин поделился мнением о скандале с участием нападающего бело-голубых Муми Нгамалё, который ранее выгнал из квартиры в «Москва-Сити» свою бывшую девушку, блогера Никки Сии, уличившую его в измене.

— Ситуация с Нгамале? Это влияет на него как на футболиста.

Будет ли он играть в «Динамо» после этого?
— А он играет? Он иногда выходит, может, так же и будет дальше выходить.

Знали ли вы про эти нарушения режима Нгамалё?
— Про эти – нет. Знал о том, что он опоздал на теорию или на тренировку. Этого было достаточно, а потом он был отстранён.

Что будет Муми за все эти нарушения?
— Это вопрос к клубу.

Его девушка передавала его слова, что вы его достали. Какие у вас отношения с ним?
— У меня с ним рабочие отношения, а про отношения Нгамалё со мной надо у него спрашивать, — приводит слова Карпина Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний камерунец провёл семь матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету пять игр и одна голевая передача в рамках Фонбет Кубка России.

