«Некоторые люди очень самоуверенны». Роналдо высказался о Криштиану Роналду

«Некоторые люди очень самоуверенны». Роналдо высказался о Криштиану Роналду
Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо в критической форме высказался о португальском игроке «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Некоторые люди очень самоуверенны. Я предпочитаю, чтобы другие говорили обо мне, а не я о себе. Он один из лучших игроков в истории, но лучший ли он? Я не согласен. Но я уважаю его мнение. Я бы даже сказал, что Криштиану входит в десятку лучших», — приводит слова Роналдо Footmercato.

Криштиану Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Европы 2016 года.

В нынешнем сезоне португалец провёл 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал две результативные передачи.

