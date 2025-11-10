Юрий Сёмин ответил, смогла бы ли нынешняя сборная России обыграть команду Испании
Известный российский тренер Юрий Сёмин ответил, каковы были бы шансы нынешней сборной России в матче с национальной командой Испании.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Ждёте положительного исхода в матче сборной с Перу?
— Я не знаю состав Перу, мне сложно комментировать.
— Вам не кажется, что дома нужно настраиваться обыграть всех, кто бы ни приехал?
— А если приедет сборная Испании?
— Будет очень тяжело.
— Очень тяжело? Невозможно. Сейчас у нас не было бы ни одного шанса обыграть испанцев, — передаёт слова Сёмина «Матч ТВ».
Сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Встречи пройдут на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и в Сочи на стадионе «Фишт».
