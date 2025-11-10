Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин ответил, смогла бы ли нынешняя сборная России обыграть команду Испании

Юрий Сёмин ответил, смогла бы ли нынешняя сборная России обыграть команду Испании
Комментарии

Известный российский тренер Юрий Сёмин ответил, каковы были бы шансы нынешней сборной России в матче с национальной командой Испании.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Ждёте положительного исхода в матче сборной с Перу?
— Я не знаю состав Перу, мне сложно комментировать.

— Вам не кажется, что дома нужно настраиваться обыграть всех, кто бы ни приехал?
— А если приедет сборная Испании?

— Будет очень тяжело.
— Очень тяжело? Невозможно. Сейчас у нас не было бы ни одного шанса обыграть испанцев, — передаёт слова Сёмина «Матч ТВ».

Сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Встречи пройдут на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и в Сочи на стадионе «Фишт».

Материалы по теме
Сборная России сыграет с Перу и Чили. Что покажут подопечные Карпина?
Сборная России сыграет с Перу и Чили. Что покажут подопечные Карпина?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android