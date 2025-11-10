Юрий Сёмин ответил, смогла бы ли нынешняя сборная России обыграть команду Испании

Известный российский тренер Юрий Сёмин ответил, каковы были бы шансы нынешней сборной России в матче с национальной командой Испании.

— Ждёте положительного исхода в матче сборной с Перу?

— Я не знаю состав Перу, мне сложно комментировать.

— Вам не кажется, что дома нужно настраиваться обыграть всех, кто бы ни приехал?

— А если приедет сборная Испании?

— Будет очень тяжело.

— Очень тяжело? Невозможно. Сейчас у нас не было бы ни одного шанса обыграть испанцев, — передаёт слова Сёмина «Матч ТВ».

Сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Встречи пройдут на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и в Сочи на стадионе «Фишт».