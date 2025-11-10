Скидки
Сборная Перу проведёт минимум восемь часов в аэропорту Стамбула в ожидании рейса в Россию

Из-за отмены рейса авиакомпании Air France сборная Перу с задержкой в сутки отправилась на встречу с командой России. В понедельник вечером перуанская делегация из 35 человек добралась до Стамбула, где в настоящее время ожидает рейса на Санкт-Петербург.

«В 17:00 мы прилетели в Турцию и теперь ожидаем рейса на Петербург. Плановое время вылета — 1:00 ночи. Несмотря на форс-мажор, тренерский штаб не стал отменять предматчевую тренировку — рассчитываем во вторник вечером провести занятие», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе сборной Перу.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Перу 12 ноября. Встреча пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

