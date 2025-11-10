Форвард «Бенфики» обвинён в распространении порнографии с участием несовершеннолетних

Нападающий лиссабонской «Бенфики» и сборной Норвегии Андреас Шельдеруп обвинён властями Дании в распространении порнографии с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает A Bola.

Сообщается, что эпизод произошёл два года назад, когда норвежец выступал за датский «Норшелланн». 21-летний форвард признал вину, сообщив, что переслал видео интимного характера своему другу. Шельдерупу грозит лишение свободы сроком до шести лет.

В текущем сезоне норвежский футболист принял участие в девяти встречах чемпионата Португалии, в которых отметился голом и результативной передачей. Также на его счету аналогичный показатель в шести играх Лиги чемпионов. 14 октября Шельдеруп отметился голевым пасом за сборную Норвегии в товарищеском матче с Новой Зеландией (1:1).