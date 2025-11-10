Скидки
Джамал Мусиала провёл первую тренировку с мячом после травмы — Bild

22-летний атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала продолжает восстанавливаться после травмы. Игрок провёл индивидуальную тренировку под руководством тренера по реабилитации Саймона Мартинелло и даже впервые смог поработать с мячом, сообщает Bild.

В последние сезоны Мусиала часто страдал от травм. Футболист, считающийся одним из самых талантливых игроков своего поколения, получил перелом малоберцовой кости и вывих лодыжки во встрече клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:2) после столкновения с Джанлуиджи Доннаруммой.

Нынешнее трудовое соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2030 года.

