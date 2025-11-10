Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: Забарный, вероятно, пожал руку Сафонову. Матвея определили по кольцам

Фото: Забарный, вероятно, пожал руку Сафонову. Матвея определили по кольцам
Аудио-версия:
Комментарии

В социальных сетях распространилась фотография, на которой украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный предположительно пожал руку российскому голкиперу парижан Матвею Сафонову в салоне самолёта.

Лица игрока, с которым украинец обменялся рукопожатием, видно не было, однако по кольцам на руке пользователи интернета узнали в нём именно Сафонова.

Напомним, с момента перехода Забарного в парижский клуб в летнее межсезонье ходили противоречивые слухи о его отношениях с Сафоновым на фоне российско-украинского военного конфликта. Вскоре после трансфера Ильи его супруга Ангелина в социальных сетях отметилась рядом нелицеприятных реплик в отношении россиян. Также сообщалось, что сам Забарный с облегчением воспринял информацию, что Сафонов может покинуть «ПСЖ» зимой.

Материалы по теме
Во Франции объяснили отсутствие игровой практики Сафонова в «ПСЖ» и оценили возможный уход
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android