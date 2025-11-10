Фото: Забарный, вероятно, пожал руку Сафонову. Матвея определили по кольцам

В социальных сетях распространилась фотография, на которой украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный предположительно пожал руку российскому голкиперу парижан Матвею Сафонову в салоне самолёта.

Лица игрока, с которым украинец обменялся рукопожатием, видно не было, однако по кольцам на руке пользователи интернета узнали в нём именно Сафонова.

Напомним, с момента перехода Забарного в парижский клуб в летнее межсезонье ходили противоречивые слухи о его отношениях с Сафоновым на фоне российско-украинского военного конфликта. Вскоре после трансфера Ильи его супруга Ангелина в социальных сетях отметилась рядом нелицеприятных реплик в отношении россиян. Также сообщалось, что сам Забарный с облегчением воспринял информацию, что Сафонов может покинуть «ПСЖ» зимой.