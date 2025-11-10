Скидки
Нападающий «Спартака» Солари включён в список лучших игроков 15-го тура РПЛ

Мир Российская Премьер-Лига в официальном телеграм-канале опубликовала список из семи лучших футболистов по итогам 15-го тура. В него включён нападающий «Спартака» Пабло Солари.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

В прошедшем туре московская команда переиграла грозненский «Ахмат» со счётом 2:1. В этой встрече Солари совершил три удара в створ ворот.

В 21 матче нынешнего клубного сезона Солари забил пять голов и отдал пять результативных передач. Футболист выступает за красно-белых с февраля 2025 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 7 млн. Срок действия трудового договора Пабло со «Спартаком» рассчитан до лета 2029 года.

