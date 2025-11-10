Нападающий «Спартака» Солари включён в список лучших игроков 15-го тура РПЛ
Поделиться
Мир Российская Премьер-Лига в официальном телеграм-канале опубликовала список из семи лучших футболистов по итогам 15-го тура. В него включён нападающий «Спартака» Пабло Солари.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36' 0:2 Солари – 51' 1:2 Мелкадзе – 59'
В прошедшем туре московская команда переиграла грозненский «Ахмат» со счётом 2:1. В этой встрече Солари совершил три удара в створ ворот.
В 21 матче нынешнего клубного сезона Солари забил пять голов и отдал пять результативных передач. Футболист выступает за красно-белых с февраля 2025 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 7 млн. Срок действия трудового договора Пабло со «Спартаком» рассчитан до лета 2029 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
21:00
-
20:59
-
20:49
-
20:48
-
20:41
-
20:28
-
20:21
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
20:10
-
20:09
-
19:58
-
19:55
-
19:51
-
19:50
-
19:46
-
19:43
-
19:33
-
19:30
-
19:25
-
19:23
-
19:14
-
19:08
-
19:05
-
19:04
-
18:57
-
18:52
-
18:50
-
18:49
-
18:40
-
18:34
-
18:30
-
18:20
-
18:19