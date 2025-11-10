Кьеза отказался от вызова в сборную Италии на матчи в ноябре

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо сообщил, что 28-летний нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза отказался выступать за национальную команду в ноябрьских матчах квалификации ЧМ-2026.

«Я часто с ним разговариваю. Мы должны уважать решения и проблемы, которые есть у каждого из нас. Мы хорошо знаем, что говорим друг другу, и я должен уважать то, что говорит мне игрок. Я не могу сказать ничего больше», — приводит слова Гаттузо Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в 12 встречах во всех турнирах за клуб, отметился двумя голами и записал на свой счет три результативные передачи.

Сборной Италии предстоит встретиться с командами Молдавии (13 ноября) и Норвегии (16 ноября).