Кьеза отказался от вызова в сборную Италии на матчи в ноябре
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо сообщил, что 28-летний нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза отказался выступать за национальную команду в ноябрьских матчах квалификации ЧМ-2026.
«Я часто с ним разговариваю. Мы должны уважать решения и проблемы, которые есть у каждого из нас. Мы хорошо знаем, что говорим друг другу, и я должен уважать то, что говорит мне игрок. Я не могу сказать ничего больше», — приводит слова Гаттузо Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.
В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в 12 встречах во всех турнирах за клуб, отметился двумя голами и записал на свой счет три результативные передачи.
Сборной Италии предстоит встретиться с командами Молдавии (13 ноября) и Норвегии (16 ноября).
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Молдавия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
