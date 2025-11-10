Скидки
Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 18-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 10 ноября, завершился 18-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Суббота, 8 ноября:

15:00. «Арсенал» Тула – «Чайка» – 1:0;
16:00. «Родина» – «Нефтехимик» – 1:1;
17:00. «КАМАЗ» – «Волга» Ульяновск – 2:3.

Воскресенье, 9 ноября:

7:00. «СКА-Хабаровск» – «Урал» – 0:2;
10:00. «Енисей» – «Черноморец» – 1:0;
16:00. «Торпедо» – «Сокол» – 1:1;
16:00. «Ротор» – «Шинник» – 3:0.

Понедельник, 10 ноября:

16:00. «Челябинск» – «Уфа» – 2:1;
19:30. «Факел» – «Спартак» Кострома – 3:2.

По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», на счету которого 39 очков после 18 матчей. Вторую строчку занимает воронежский «Факел», у которого также 39 очков. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «Спартак» Кострома (33) и «Родина» (31). Замыкает турнирную таблицу «Чайка» из Песчанокопского с 11 очками после 18 встреч.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
