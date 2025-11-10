Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ включила защитника «Краснодара» Тормену в список лучших игроков 15-го тура

РПЛ включила защитника «Краснодара» Тормену в список лучших игроков 15-го тура
Комментарии

Мир Российская Премьер-Лига опубликовала список из семи лучших футболистов по итогам 15-го тура. В него включён защитник «Краснодара» Витор Тормена.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 3'     1:1 Хиль – 5'    

В прошедшем туре южане сыграли вничью с калининградской «Балтикой», встреча завершилась со счётом 1:1. Тормена в этой игре совершил 14 перехватов.

В 20 матчах нынешнего клубного сезона защитник отдал одну голевую передачу. Витор выступает за «быков» с августа 2023 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бразильца составляет € 8 млн. Срок действия нынешнего трудового договора Тормены с «Краснодаром» рассчитан до лета 2027 года.

Материалы по теме
«Краснодар» потерял полкоманды и чудом отбился! Как же страшно «Балтика» давила чемпиона
«Краснодар» потерял полкоманды и чудом отбился! Как же страшно «Балтика» давила чемпиона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android