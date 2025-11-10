РПЛ включила защитника «Краснодара» Тормену в список лучших игроков 15-го тура
Поделиться
Мир Российская Премьер-Лига опубликовала список из семи лучших футболистов по итогам 15-го тура. В него включён защитник «Краснодара» Витор Тормена.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 3' 1:1 Хиль – 5'
В прошедшем туре южане сыграли вничью с калининградской «Балтикой», встреча завершилась со счётом 1:1. Тормена в этой игре совершил 14 перехватов.
В 20 матчах нынешнего клубного сезона защитник отдал одну голевую передачу. Витор выступает за «быков» с августа 2023 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бразильца составляет € 8 млн. Срок действия нынешнего трудового договора Тормены с «Краснодаром» рассчитан до лета 2027 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
22:20
-
22:09
-
21:59
-
21:59
-
21:42
-
21:41
-
21:32
-
21:31
-
21:31
-
21:10
-
21:00
-
20:59
-
20:49
-
20:48
-
20:41
-
20:28
-
20:21
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
20:10
-
20:09
-
19:58
-
19:55
-
19:51
-
19:50
-
19:46
-
19:43
-
19:33
-
19:30
-
19:25
-
19:23
-
19:14
-
19:08
-
19:05