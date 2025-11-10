РПЛ включила защитника «Краснодара» Тормену в список лучших игроков 15-го тура

Мир Российская Премьер-Лига опубликовала список из семи лучших футболистов по итогам 15-го тура. В него включён защитник «Краснодара» Витор Тормена.

В прошедшем туре южане сыграли вничью с калининградской «Балтикой», встреча завершилась со счётом 1:1. Тормена в этой игре совершил 14 перехватов.

В 20 матчах нынешнего клубного сезона защитник отдал одну голевую передачу. Витор выступает за «быков» с августа 2023 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бразильца составляет € 8 млн. Срок действия нынешнего трудового договора Тормены с «Краснодаром» рассчитан до лета 2027 года.