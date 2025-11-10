Экс-тренер «Зенита» согласился возглавить «Аль-Садд» — Романо

Экс-тренер «Зенита», «Интера» и сборной Италии Роберто Манчини сообщил руководству катарского «Аль-Садда» о своём решении принять их предложение и возглавить клуб. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Контракт будет включать пункт о расторжении летом 2026 года в качестве ключевого условия, согласованного сегодня, 10 ноября. Ожидается, что Манчини подпишет контракт сразу после утверждения документов.

Ранее появилась информация, что катарский клуб улучшил своё первоначальное предложение специалисту.

В качестве тренера сборной Италии специалист выиграл чемпионат Европы в 2020 году.