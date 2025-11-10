«Факел» обыграл дома костромской «Спартак» в центральном матче 18-го тура Первой лиги

В Воронеже завершился матч 18-го тура Лиги Pari, в котором местный «Факел» нанёс поражение костромскому «Спартаку» со счётом 3:2.

В составе победителей дублем отметился албанский нападающий Белайди Пуси. Ещё один гол «Факела» на счету Абдулы Багамаева. У гостей оба мяча на счету Николая Тарасова.

«Факел» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице, лишь по дополнительным показателям уступая лидирующему «Уралу». Воронежцы увеличили отрыв от идущих на третьей строчке с 33 очками костромичей.

Напомним, по итогам сезона две первые команды получают прямую путёвку в РПЛ. Клубы, занявшие третье и четвёртое места соответственно, играют стыковые матчи за выход в элитный дивизион с 13-й и 14-й командами Премьер-Лиги.