Факел — Спартак Кострома, результат матча 10 ноября 2025, счет 3:2, 18-й тур Первой лиги 2025/2026

«Факел» обыграл дома костромской «Спартак» в центральном матче 18-го тура Первой лиги
Комментарии

В Воронеже завершился матч 18-го тура Лиги Pari, в котором местный «Факел» нанёс поражение костромскому «Спартаку» со счётом 3:2.

Россия — Лига PARI . 18-й тур
10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
3 : 2
Спартак Кс
Кострома
1:0 Пуси – 41'     2:0 Багамаев – 51'     2:1 Тарасов – 57'     3:1 Пуси – 64'     3:2 Тарасов – 68'    

В составе победителей дублем отметился албанский нападающий Белайди Пуси. Ещё один гол «Факела» на счету Абдулы Багамаева. У гостей оба мяча на счету Николая Тарасова.

«Факел» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице, лишь по дополнительным показателям уступая лидирующему «Уралу». Воронежцы увеличили отрыв от идущих на третьей строчке с 33 очками костромичей.

Напомним, по итогам сезона две первые команды получают прямую путёвку в РПЛ. Клубы, занявшие третье и четвёртое места соответственно, играют стыковые матчи за выход в элитный дивизион с 13-й и 14-й командами Премьер-Лиги.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
Новости. Футбол
