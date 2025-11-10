«Факел» обыграл дома костромской «Спартак» в центральном матче 18-го тура Первой лиги
Поделиться
В Воронеже завершился матч 18-го тура Лиги Pari, в котором местный «Факел» нанёс поражение костромскому «Спартаку» со счётом 3:2.
Россия — Лига PARI . 18-й тур
10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
3 : 2
Спартак Кс
Кострома
1:0 Пуси – 41' 2:0 Багамаев – 51' 2:1 Тарасов – 57' 3:1 Пуси – 64' 3:2 Тарасов – 68'
В составе победителей дублем отметился албанский нападающий Белайди Пуси. Ещё один гол «Факела» на счету Абдулы Багамаева. У гостей оба мяча на счету Николая Тарасова.
«Факел» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице, лишь по дополнительным показателям уступая лидирующему «Уралу». Воронежцы увеличили отрыв от идущих на третьей строчке с 33 очками костромичей.
Напомним, по итогам сезона две первые команды получают прямую путёвку в РПЛ. Клубы, занявшие третье и четвёртое места соответственно, играют стыковые матчи за выход в элитный дивизион с 13-й и 14-й командами Премьер-Лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
22:34
-
22:20
-
22:09
-
21:59
-
21:59
-
21:42
-
21:41
-
21:32
-
21:31
-
21:31
-
21:10
-
21:00
-
20:59
-
20:49
-
20:48
-
20:41
-
20:28
-
20:21
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
20:10
-
20:09
-
19:58
-
19:55
-
19:51
-
19:50
-
19:46
-
19:43
-
19:33
-
19:30
-
19:25
-
19:23
-
19:14
-
19:08