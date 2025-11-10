Скидки
Нападающий «МЮ» Шешко пропустит ближайшие матчи сборной Словении — Уитуэлл

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко не сыграет в ближайших матчах сборной Словении. Об этом сообщает журналист The Athletic Лори Уитуэлл в социальных сетях.

По данным источника, у футболиста проблемы с коленом, вместо прибытия в расположение национальной команды нападающий останется на тренировочной базе «красных дьяволов» для прохождения медицинского обследования. В клубе полагают, что повреждение Шешко не является серьёзным.

В ноябре сборная Словении проведёт две встречи в рамках европейской квалификации на чемпионат мира — 2026 со сборными Косова (15 ноября) и Швеции (18 ноября). На данный момент Словения с тремя очками находится на третьем месте в отборочной группе B.

Новости. Футбол
