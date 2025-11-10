Нападающий «МЮ» Шешко пропустит ближайшие матчи сборной Словении — Уитуэлл
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко не сыграет в ближайших матчах сборной Словении. Об этом сообщает журналист The Athletic Лори Уитуэлл в социальных сетях.
ЧМ-2026 — Европа . Группа B. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Словения
Не начался
Косово
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — Европа . Группа B. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Швеция
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По данным источника, у футболиста проблемы с коленом, вместо прибытия в расположение национальной команды нападающий останется на тренировочной базе «красных дьяволов» для прохождения медицинского обследования. В клубе полагают, что повреждение Шешко не является серьёзным.
В ноябре сборная Словении проведёт две встречи в рамках европейской квалификации на чемпионат мира — 2026 со сборными Косова (15 ноября) и Швеции (18 ноября). На данный момент Словения с тремя очками находится на третьем месте в отборочной группе B.
