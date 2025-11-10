«Лилль» сделал заявление по поводу расистского поведения болельщиков

«Лилль» сделал заявление по поводу оскорбительного и расистского поведения своих болельщиков во время матча 4-го тура общего этапа Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (0:1), а также игры 12-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (0:2).

«Футбольный клуб «Лилль» самым решительным образом осуждает недопустимое поведение, а также оскорбительные высказывания и расистские оскорбления, допущенные некоторыми лицами в гостевом секторе во время матчей в Белграде и Страсбурге в прошлые четверг и воскресенье. Эти действия неприемлемы и полностью противоречат ценностям, которые клуб неизменно отстаивает и продвигает. Несмотря на многочисленные инициативы по повышению осведомлённости и профилактике, реализуемые командой для борьбы со всеми формами дискриминации, некоторые лица намеренно используют выездные встречи, чтобы завладеть атмосферой футбола и выразить свою ненависть. Проводится процедура установления личностей, причастных к данным событиям, в рамках которой планируется подать несколько жалоб в полицию. «Лилль» намерен подать в суд на них и добиться соответствующих санкций», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.