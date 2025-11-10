Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лилль» сделал заявление по поводу расистского поведения болельщиков

«Лилль» сделал заявление по поводу расистского поведения болельщиков
Аудио-версия:
Комментарии

«Лилль» сделал заявление по поводу оскорбительного и расистского поведения своих болельщиков во время матча 4-го тура общего этапа Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (0:1), а также игры 12-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (0:2).

Франция — Лига 1 . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
2 : 0
Лилль
Лилль
1:0 Эмега – 33'     2:0 Эмега – 62'    
Удаления: нет / Вердонк – 90+3'

«Футбольный клуб «Лилль» самым решительным образом осуждает недопустимое поведение, а также оскорбительные высказывания и расистские оскорбления, допущенные некоторыми лицами в гостевом секторе во время матчей в Белграде и Страсбурге в прошлые четверг и воскресенье. Эти действия неприемлемы и полностью противоречат ценностям, которые клуб неизменно отстаивает и продвигает. Несмотря на многочисленные инициативы по повышению осведомлённости и профилактике, реализуемые командой для борьбы со всеми формами дискриминации, некоторые лица намеренно используют выездные встречи, чтобы завладеть атмосферой футбола и выразить свою ненависть. Проводится процедура установления личностей, причастных к данным событиям, в рамках которой планируется подать несколько жалоб в полицию. «Лилль» намерен подать в суд на них и добиться соответствующих санкций», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Материалы по теме
Гол Арнаутовича в концовке позволил «Црвене Звезде» победить «Лилль» в матче ЛЕ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android