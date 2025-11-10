Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 10 ноября

В понедельник, 10 ноября, состоялись два матча 18-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей Первой лиги 10 ноября:

«Челябинск» – «Уфа» — 2:1;

«Факел» – «Спартак» Кострома — 3:2.

К этому моменту екатеринбургский «Урал» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги с 39 очками. На втором месте находится воронежский «Факел», у которого тоже 39 очков. В зоне стыковых матчей располагаются костромской «Спартак» с 33 очками и московская «Родина» с 31 очком. В нижней части таблицы находятся саратовский «Сокол», московское «Торпедо» (по 15) и «Чайка» из Песчанокопского (11).