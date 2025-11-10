Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 10 ноября

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 10 ноября
Комментарии

В понедельник, 10 ноября, состоялись два матча 18-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей Первой лиги 10 ноября:

«Челябинск» – «Уфа» — 2:1;
«Факел» – «Спартак» Кострома — 3:2.

К этому моменту екатеринбургский «Урал» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги с 39 очками. На втором месте находится воронежский «Факел», у которого тоже 39 очков. В зоне стыковых матчей располагаются костромской «Спартак» с 33 очками и московская «Родина» с 31 очком. В нижней части таблицы находятся саратовский «Сокол», московское «Торпедо» (по 15) и «Чайка» из Песчанокопского (11).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«Урал» на выезде победил «СКА-Хабаровск» и возглавил турнирную таблицу Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android