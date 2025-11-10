Тренер сборной Словении Матьяж Кек высказался о травме нападающего «МЮ» Шешко

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек высказался о травме нападающего «Манчестер Юнайтед» Беньямина Шешко, из-за которой тот попустит ноябрьские матчи национальной команды в рамках европейской квалификации на чемпионат мира — 2026.

«При всём уважении к такому большому клубу, как «Манчестер Юнайтед», мы официально пока ничего не получали, никаких бумаг, никаких документов. Мы бы очень хотели их получить, мы определённо хотим, чтобы наша медицинская служба занялась этим вопросом. Наш врач — эксперт в этой области. Я не могу комментировать, конечно, у меня есть определённая информация, я также на связи с Бени, конечно. Но я ничего не могу сказать, потому что официально нам абсолютно ничего не известно, «Юнайтед» ни с кем из нашего состава не связывался.

Конечно, я беспокоюсь за игрока, единственное, что меня интересует, — это его благополучие, мы готовы сделать всё для этого и никогда никого не выпускать на поле, если есть хоть малейший риск травмы. Однако сборная — это нечто особенное, и я ожидаю от всех максимального уважения. Словения этого заслуживает, даже если речь идёт о такой сверхдержаве, как Англия, и о чём-то исключительном, как Премьер-лига. В конце концов, Англия давно не обыгрывала Словению, и это тоже многое говорит о нас», — приводит слова Кека Ekipa.