Главная Футбол Новости

На одном из домов Манчестера появился огромный мурал в честь тренерского юбилея Гвардиолы

На одном из домов Манчестера появился огромный мурал в честь тренерского юбилея Гвардиолы
Аудио-версия:
Комментарии

В Сети распространилась фотография одного из жилых домов Манчестера, на фасаде которого появился большой мурал в честь главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который провёл свою 1000-ю игру в качестве главного тренера. Вчера, 9 ноября, «горожане» разгромили дома «Ливерпуль» (3:0) в матче 11-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29'     2:0 Гонсалес – 45+3'     3:0 Доку – 63'    

На мурале рядом с изображением испанца фигурирует одна из его наиболее известных цитат: «Перфекционизм? Это часть моей работы».

На протяжении своей карьеры Гвардиола также работал в «Барселоне» и в «Баварии».

С каталонцами специалист трижды становился чемпионом Испании, два раза брал Кубок страны и трижды — национальный Суперкубок. Работая с сине-гранатовыми, тренер также дважды выиграл Лигу чемпионов, взял два Суперкубка УЕФА и два трофея клубного чемпионата мира.

С мюнхенцами Гвардиола три раза стал чемпионом Германии, дважды завоевал Кубок страны, а также выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

С «горожанами» Хосеп шесть раз стал чемпионом Англии, взял два Кубка Англии, четыре Кубка лиги и три Суперкубка страны. Помимо этого, с командой из Манчестера специалист выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Гвардиола отреагировал на разгром «Ливерпуля» в своей 1000-й игре в качестве тренера
Комментарии
