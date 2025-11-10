Перуанская прокуратура подозревает Андреса Иньесту в мошенничестве — El Espanol

Экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста подозревается перуанской прокуратурой в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, сообщает El Espanol.

Прокуратура заподозрила испанца в причастности к финансовому мошенничеству, в результате которого нескольким местным предпринимателям был причинён ущерб на сумму более € 518 тыс. Эти предприниматели обвиняют компанию Never Say Never Barcelona, совладельцем которой является Иньеста, и её дочернюю компанию в невыполнении договорных обязательств по организации различных спортивных и культурных мероприятий в Южной Америке.

Андрес Иньеста является двукратным чемпионом Европы, а также чемпионом мира в составе сборной Испании.