Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Французский полузащитник «Парижа» рассматривает возможность выступать за сборную Алжира

Французский полузащитник «Парижа» рассматривает возможность выступать за сборную Алжира
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний полузащитник «Парижа» Максим Лопес может принять предложение Алжирской федерации футбола выступать за национальную команду этой страны.

«Конечно, если меня вызовут в сборную Алжира, я поеду. Моя мать — алжирка. В этом году Кубок африканских наций и чемпионат мира. Но я думаю, что даже в сезоне без Кубка африканских наций или чемпионата мира, если бы меня вызвали, я бы поехал. Я боец и хочу играть за сборную. Я всегда говорил о сборной Франции, однако со мной никогда не связывались на том же уровне, как в сборной Алжира. Недавно мне позвонили, чтобы узнать, на каком уровне я нахожусь. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Лопеса Canal+.

В нынешнем сезоне футболист провёл 12 матчей во французской Лиге 1 за клуб, в которых отметился тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Стали известны все участники чемпионата мира — 2026 от Африки, вышедшие напрямую
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android