Французский полузащитник «Парижа» рассматривает возможность выступать за сборную Алжира

27-летний полузащитник «Парижа» Максим Лопес может принять предложение Алжирской федерации футбола выступать за национальную команду этой страны.

«Конечно, если меня вызовут в сборную Алжира, я поеду. Моя мать — алжирка. В этом году Кубок африканских наций и чемпионат мира. Но я думаю, что даже в сезоне без Кубка африканских наций или чемпионата мира, если бы меня вызвали, я бы поехал. Я боец и хочу играть за сборную. Я всегда говорил о сборной Франции, однако со мной никогда не связывались на том же уровне, как в сборной Алжира. Недавно мне позвонили, чтобы узнать, на каком уровне я нахожусь. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Лопеса Canal+.

В нынешнем сезоне футболист провёл 12 матчей во французской Лиге 1 за клуб, в которых отметился тремя результативными передачами.