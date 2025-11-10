Скидки
Морган Роджерс продлил контракт с «Астон Виллой»

Морган Роджерс продлил контракт с «Астон Виллой»
Вингер «Астон Виллы» и сборной Англии Морган Роджерс продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте «вилланов».

Срок действия нового трудового договора футболиста с командой рассчитан до лета 2031 года.

Роджерс является воспитанником клуба «Вест Бромвич». На взрослом уровне он также выступал за «Манчестер Сити», «Линкольн Сити», «Борнмут», «Блэкпул» и «Мидлсбро». Состав команды из Бирмингема Морган пополнил в 2024 году. За это время он провёл за «львов» 86 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 20 голевых передач. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Роджерса составляет € 65 млн.

