Ван Дейк — о неудачах «Ливерпуля»: нет смысла смотреть в турнирную таблицу

Нидерландский защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после поражения своей команды от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 11-го тура АПЛ высказался о неудовлетворительных результатах мерсисайдцев в этом сезоне.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29'     2:0 Гонсалес – 45+3'     3:0 Доку – 63'    

«Когда ты проигрываешь так много встреч, сколько проиграли мы, я не думаю, что есть смысл смотреть в турнирную таблицу», — приводит слова ван Дейка ESPN.

На данный момент «Ливерпуль» имеет 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В последних шести играх АПЛ команда Арне Слота одержала только одну победу. В Лиге чемпионов мерсисайдцы набрали девять очков после четырёх матчей и занимают восьмую строчку в турнирной таблице общего этапа, находясь в зоне прямого выхода в 1/8 финала.

