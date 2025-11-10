Ван Дейк — о неудачах «Ливерпуля»: нет смысла смотреть в турнирную таблицу
Нидерландский защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после поражения своей команды от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 11-го тура АПЛ высказался о неудовлетворительных результатах мерсисайдцев в этом сезоне.
Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29' 2:0 Гонсалес – 45+3' 3:0 Доку – 63'
«Когда ты проигрываешь так много встреч, сколько проиграли мы, я не думаю, что есть смысл смотреть в турнирную таблицу», — приводит слова ван Дейка ESPN.
На данный момент «Ливерпуль» имеет 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В последних шести играх АПЛ команда Арне Слота одержала только одну победу. В Лиге чемпионов мерсисайдцы набрали девять очков после четырёх матчей и занимают восьмую строчку в турнирной таблице общего этапа, находясь в зоне прямого выхода в 1/8 финала.
