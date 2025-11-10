Ван Дейк — о неудачах «Ливерпуля»: нет смысла смотреть в турнирную таблицу

Нидерландский защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после поражения своей команды от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 11-го тура АПЛ высказался о неудовлетворительных результатах мерсисайдцев в этом сезоне.

«Когда ты проигрываешь так много встреч, сколько проиграли мы, я не думаю, что есть смысл смотреть в турнирную таблицу», — приводит слова ван Дейка ESPN.

На данный момент «Ливерпуль» имеет 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В последних шести играх АПЛ команда Арне Слота одержала только одну победу. В Лиге чемпионов мерсисайдцы набрали девять очков после четырёх матчей и занимают восьмую строчку в турнирной таблице общего этапа, находясь в зоне прямого выхода в 1/8 финала.