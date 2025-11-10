Скидки
В Турции более 1000 футболистов под следствием из-за ставок на спорт — Marca

В Турции более 1000 футболистов под следствием из-за ставок на спорт — Marca
Комментарии

В Турции продолжается расследование крупного скандала, связанного со ставками игроков и арбитров на спортивные события. Более 1000 футболистов разных дивизионов отстранены за ставки. 27 из них выступают за клубы Суперлиги, сообщает Marca.

В списке отстранённых есть футболисты «Галатасарая», «Бешикташа», «Трабзонспора» и «Антальяспора».
Федерация футбола Турции начала переговоры с ФИФА о дополнительном трансферном окне, поскольку во втором и третьем дивизионе многие клубы не могут набрать состав на матчи. На данный момент розыгрыш второй и третьей лиги временно приостановлен.

Ранее в результате проверок 149 судей были наказаны, а более 40 делегатов матчей были вынуждены уйти в отставку. После расследования Федерации футбола Турции прокуратура запросила заключение под стражу для 17 судей и одного спортивного журналиста. 11 других обвиняемых по этому делу были освобождены под залог.

