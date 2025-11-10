Созин: кто в «Спартаке» продлил контракт Станковича — пусть платит ему неустойку из своих

Футбольный эксперт Андрей Созин выразил мнение, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович намеренно подталкивает руководство красно-белых к решению отправить его в отставку.

«Самый сильный состав в РПЛ – у «Спартака». Там вообще нет слабых мест. Даже позиция правого защитника. Раз в команду на эту позицию постоянно приезжают новые футболисты, а играет всё равно один и тот же человек, значит – он лучший. Но речь даже не про него. Просто руководство клуба на 100% выполнило все желания Станковича по составу. У него на скамейке сидят люди, которые в любом другом клубе РПЛ, включая «Зенит» и ЦСКА, были бы лидерами. И никакого результата.

Вместо результата и игры – только оры и жалобы главного тренера. Либо Станкович кричит на судей, а теперь ещё и на корреспондентов, либо жалуется, как хочет домой к жене и детям. В половине матчей – крики, в другой половине – человека просто нет на бровке из-за дисквалификаций. Если так хочется домой – разве кто-то держит? Как-то мы стали забывать, что тренеры имеют право уходить в отставку сами.

Конечно, Станкович – заслуженный футболист. Вопросов нет. Но он делает всё ради того, чтобы уехать. Буквально через СМИ обращается к руководству: «Отпустите меня». Сам, конечно, не уходит – и тут дело в неустойке, которая, видимо, прописана в контракте.

Только я не понимаю, за что платить неустойку. С лучшим составом в лиге человек не может забраться в пятёрку даже! Если Станковичу заплатят за то, чтобы он ушёл – надо спрашивать с того, кто сначала заключил с ним такой контракт, а потом ещё его и продлил. Тот, кто в «Спартаке» это сделал, неустойку должен заплатить из своих. Потому что результата у команды нет, игры нет, зато человек получил дорогущий состав и ещё получит кучу денег за увольнение. Друзья, давайте мы как-то откроем глаза уже – так просто нельзя», – сказал Созин «Чемпионату».

«Спартак» закончил первый круг текущего сезона РПЛ на шестом месте с 25 очками.