Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин пропустит сбор молодёжной сборной России

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин не присоединится к молодёжной сборной России на предстоящем сборе, в рамках которого россияне сыграют на товарищеском турнире в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба российской молодёжной национальной команды в телеграм-канале.

«Игрок «Спартака» прибыл в Новогорск, однако после медицинского обследования покинул расположение команды из-за повреждения ахилла», — сказано в сообщении.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провёл за «Спартак» шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

В рамках вышеназванного турнира россияне сыграют встречи 12, 15 и 18 ноября. Соперники будут представлены командами U23.