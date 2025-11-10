Президент «Наполи» Де Лаурентис: я наткнулся в интернете на сказку об увольнении Конте

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис на своей странице в социальной сети X прокомментировал слухи о возможном уходе Антонио Конте из клуба.

«Я случайно наткнулся в интернете на сказку об увольнении Конте. Очень люблю социальные сети, ведь это современный и быстрый способ распространения информации. Но нужно понимать, что эта информация не всегда соответствует действительности.

Между мной и Конте всегда была особая гармония. Болельщикам, прочитавшим чушь, скажу следующее: «Я очень горжусь, что рядом со мной, с «Наполи» и игроками находится такой человек, как Антонио Конте, способный пожертвовать каждую секунду жизни своей работе, проявляя невероятную целеустремлённость».

Это самая весомая гарантия для клуба, игроков и таких требовательных болельщиков, которые есть у «Наполи», — написал Де Лаурентис в соцсетях.