Жоау Невеш: чувствую себя на все 100%
21-летний португальский полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш высказался о своей готовности к матчам отбора на чемпионат мира 2026 года в составе национальной команды.
«Я чувствую себя на все 100% и готов выложиться по максимуму вместе со сборной своей страны», — приводит слова Невеша Footmercato.
Игрок недавно восстановился после травмы левого подколенного сухожилия, полученной 17 сентября во время встречи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (4:0) и был включён в состав сборной Португалии на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026 и Ирландией и Арменией.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В нынешнем сезоне футболист провёл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил пять мячей.
