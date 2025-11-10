Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жоау Невеш: чувствую себя на все 100%

Жоау Невеш: чувствую себя на все 100%
Комментарии

21-летний португальский полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш высказался о своей готовности к матчам отбора на чемпионат мира 2026 года в составе национальной команды.

«Я чувствую себя на все 100% и готов выложиться по максимуму вместе со сборной своей страны», — приводит слова Невеша Footmercato.

Игрок недавно восстановился после травмы левого подколенного сухожилия, полученной 17 сентября во время встречи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (4:0) и был включён в состав сборной Португалии на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026 и Ирландией и Арменией.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне футболист провёл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил пять мячей.

Материалы по теме
Жоау Невеш и Фабиан Руис впервые провели тренировку в общей группе после травм
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android