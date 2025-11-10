Жоау Невеш: чувствую себя на все 100%

21-летний португальский полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш высказался о своей готовности к матчам отбора на чемпионат мира 2026 года в составе национальной команды.

«Я чувствую себя на все 100% и готов выложиться по максимуму вместе со сборной своей страны», — приводит слова Невеша Footmercato.

Игрок недавно восстановился после травмы левого подколенного сухожилия, полученной 17 сентября во время встречи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (4:0) и был включён в состав сборной Португалии на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026 и Ирландией и Арменией.

В нынешнем сезоне футболист провёл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил пять мячей.