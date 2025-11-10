Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» отреагировала на визит Месси на обновлённый «Камп Ноу»

«Барселона» отреагировала на визит Месси на обновлённый «Камп Ноу»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Барселоны» в социальных сетях отреагировала на визит своей легенды Лионеля Месси, в данный момент выступающего за «Интер Майами», на обновлённый стадион «Камп Ноу».

«Ты всегда желанный гость у себя дома, Лео», — сказано в публикации, к которой добавлены эмодзи в виде синего и гранатового сердца.

Напомним, 38-летний Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В составе каталонцев он 10 раз стал чемпионом Испании, семь раз выиграл Кубок Испании, восемь раз Суперкубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и три раза — Клубный чемпионат мира. С 2021 по 2023 год звёздный аргентинец защищал цвета «ПСЖ».

В 2022 году Месси в составе сборной Аргенитны стал победителем чемпионата мира в Катаре.

Материалы по теме
Фото
«Скучаю всей душой». Лионель Месси посетил обновлённый стадион «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android