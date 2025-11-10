Игорь Семшов: думаю, Головин скоро захочет покинуть французский чемпионат

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов полагает, что полузащитник «Монако» Александр Головин в ближайшее время пожелает перейти в другой клуб.

— Мы соскучились по Головину. Хочется видеть лучших футболистов. Да, травмы немного мешают ему раскрыться ещё больше. Думаю, он скоро захочет покинуть французский чемпионат и попробовать свои силы в лиге посильнее.

— У него контракт с «Монако» ещё на три года.

— Контракт никогда не помешал переходить в более сильную команду, которая претендует на большее, — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ»

Головин выступает за монегасков с 2018 года. К этому моменту в его активе 241 матч за эту команду, в которых он забил 36 голов и отдал 40 голевых передач.